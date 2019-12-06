также в разделеМир
Представитель принца Чарльза: Елизавета ІІ не планирует отказываться от трона 14
Меркель впервые посетила Освенцим 19
США ввели новые санкции против РФ 33
В Альпах нашли базу российских шпионов 57
В НАТО назвали Россию угрозой 21
Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока» 115
Кремль отрицает причастность России к убийству в Берлине 51
Двух российских дипломатов вышлют из ФРГ из-за громкого убийства в Берлине 25
На Филиппинах жертвами тайфуна стали 17 человек 18
Трамп: РФ хочет договориться о соглашении по ядерному оружию 36
СМИ: Германия подозревает российский след в убийстве в Берлине 356
Трамп считает заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО очень опасным 46
Полиция арестовала сообщника террориста, устроившего резню в Лондоне 52
Во Франции разбился вертолет, погибли 3 человека 17
Трамп пропустит первое заседание суда по импичменту 38
Очередная авария с автобусом: в Тунисе погибли более 20 туристов 53
Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ 24
Парламент Ирака принял отставку премьера 18

Цвет 2020 года – классический синий («Classic Blue»), сообщается на сайте Института цвета Pantone.

«Время, в которое мы живем, требует веры и уверенности, а классический синий – символ постоянства и доверия, на него всегда можно положиться», - прокомментировала выбор цвета исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Как отмечается, PANTONE 19-4052 Classic Blue является спокойным цветом, который приносит ощущение мира и покоя.

«Вечный и надежный оттенок, элегантный в своей простоте. Вызывает ассоциации с небом в сумерках, вселяет надежду и стимулирует работу мысли. PANTONE 19-4052 Classic Blue подчеркивает нашу потребность в надежном и стабильном фундаменте, на котором мы сможем строить, вступая в новую эру», - говорится в описании цвета.

Pantone – разработчик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для индустрии дизайна. Институт более 20 лет выбирает цвет года, который становится ориентиром для дизайнеров одежды, интерьеров и мебели, графических дизайнеров, визажистов и так далее.

В 2019-м цветом года по версии Pantone был коралловый, символизирующий «внутреннюю потребность в оптимизме».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги