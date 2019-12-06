Цвет 2020 года – классический синий («Classic Blue»), сообщается на сайте Института цвета Pantone.

«Время, в которое мы живем, требует веры и уверенности, а классический синий – символ постоянства и доверия, на него всегда можно положиться», - прокомментировала выбор цвета исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Как отмечается, PANTONE 19-4052 Classic Blue является спокойным цветом, который приносит ощущение мира и покоя.

«Вечный и надежный оттенок, элегантный в своей простоте. Вызывает ассоциации с небом в сумерках, вселяет надежду и стимулирует работу мысли. PANTONE 19-4052 Classic Blue подчеркивает нашу потребность в надежном и стабильном фундаменте, на котором мы сможем строить, вступая в новую эру», - говорится в описании цвета.

Pantone – разработчик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для индустрии дизайна. Институт более 20 лет выбирает цвет года, который становится ориентиром для дизайнеров одежды, интерьеров и мебели, графических дизайнеров, визажистов и так далее.

В 2019-м цветом года по версии Pantone был коралловый, символизирующий «внутреннюю потребность в оптимизме».