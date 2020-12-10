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В Суворовском районе Одессы на Хаджибеевская дороге пьяный водитель насмерть сбил двоих мужчин, сообщает пресс-служба областной полиции.

Установлено, что водитель «Mazda» в состоянии алкогольного опьянения выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на трех мужчин в возрасте 36-ти, 31-го и 19-лет, которые стояли на обочине. В аварии, к сожалению, выжил только самый молодой из пострадавших, сейчас он в медицинском учреждении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз. Сейчас 47-летнего водителя задержали в процессуальном порядке, с ним проводятся неотложные следственные действия.
ForUm

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