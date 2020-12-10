Глава МИД Дмитрий Кулеба верит, что Украина и Молдова будут совместно работать над проектами по восстановлению территориальной целостности обеих стран, в частности, по крымскому вопросу.

Об этом Кулеба заявил на брифинге во время визита в Кишинев в четверг, сообщает «Европейская правда».

«Я очень благодарен Молдове за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина тоже последовательно всегда поддерживала Молдову в вопросе приднестровского урегулирования», - сказал Кулеба.

«Мы будем и в дальнейшем совместно работать над проектами и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран. В этом контексте я проинформировал своего коллегу (главу МИД Молдовы. - Ред.) об инициативе Крымской платформы. Мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате», - добавил министр.

Кулеба также подчеркнул, что Украина заинтересована в максимальном количестве контактов на всех уровнях с Молдовой, в том числе в визите новоизбранного президента Санду в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о планах провести в Украине в мае 2021 года Крымский саммит.