В Кривом Роге полиция разоблачила группу лиц в хищении 6 млн гривен бюджетных средств.

Подозрение сообщено должностному лицу Криворожского городского совета, директору частного предприятия и четырем исполнителям, сообщила пресс-служба ведомства.

Преступную деятельность по хищению и легализации средств и лиц, причастных к ее организации, разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции, следователи областной полиции совместно с областной прокуратурой.

Установлено, что в течение 2019-2020 годов проводились работы по строительству и реконструкции объектов системы здравоохранения и образования, расположенных на территории Кривого Рога.

С целью присвоения бюджетных средств, их распорядитель - руководитель одного из управлений исполкома Криворожского горсовета - и директор частного предприятия, наладили процесс по внесению в акты выполненных работ ложных сведений.

К преступной деятельности соорганизаторы привлекли еще 4-х человек – начальника отдела одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и работников частного предприятия, каждый из которых выполнял свою роль в преступной «схеме».

Как результат – в официальных документах отображалась необоснованно завышенная, как правило, более чем в 2 раза, стоимость использованных строительных материалов.

Сейчас задокументировано 5 фактов хищения бюджетных средств на сумму свыше 6 млн гривен.

Средства были предназначены для реконструкции помещений под амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и строительства системы водоотвода одной из местных школ. Полученные средства злоумышленники впоследствии легализовали путем приобретения дорогих автомобилей премиум-класса.

В среду, 9 декабря, правоохранители провели 49 санкционированных обысков в рабочих кабинетах распорядителей бюджетных средств, офисных помещениях подрядных и проектных предприятий, поставщиков строительных материалов, местах проживания участников группы, их автомобилях и гаражах. Во время обысков изъяты документы, черновые записи, деньги, компьютерную и другую оргтехнику, которые могут подтверждать противоправную деятельность участников группы. Кроме того, изъяты автомобили общей стоимостью почти 5 млн гривен.

Сообщено подозрение чиновникам Криворожского городского совета и работникам предприятия - по ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а директору предприятия и его соучредителю - по ч.ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам меры предосторожности.