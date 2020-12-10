Метро Киева будет работать во время действия усиленного карантина в январе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.
При этом он призвал пользоваться общественным транспортом как наземным, так и подземным, при реальной необходимости.
«Мы проводим усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава. В то же время важным является соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы. Останьтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей», – подчеркнул Брагинский.
Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
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