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На сегодняшний день чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастной группе населения 50-59 лет.

Как передает УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Сегодня чаще всего COVID-19 регистрируется у нас в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от всех заболевших приходится на эту группу. В то же время, высокий процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была зарегистрирована коронавирусная болезнь», - рассказал он.

Ляшко добавил, что «в целом более 75% летальных случаев у нас регистрируется в возрастной группе 60+».

В то же время, как отметил он, более всего страдают люди, имеющие сопутствующие соматические неинфекционные болезни.

Напомним, в Украине по состоянию на 10 декабря зафиксирован 13371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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