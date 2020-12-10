На сегодняшний день чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастной группе населения 50-59 лет.
Как передает УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Сегодня чаще всего COVID-19 регистрируется у нас в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от всех заболевших приходится на эту группу. В то же время, высокий процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была зарегистрирована коронавирусная болезнь», - рассказал он.
Ляшко добавил, что «в целом более 75% летальных случаев у нас регистрируется в возрастной группе 60+».
В то же время, как отметил он, более всего страдают люди, имеющие сопутствующие соматические неинфекционные болезни.
Напомним, в Украине по состоянию на 10 декабря зафиксирован 13371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время