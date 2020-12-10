Эксперты прогнозируют: число вакансий быстро вернется к докризисному уровню. А вот зарплаты, если и будут расти, то «ни шатко ни валко»...

В Украине впервые за несколько месяцев стало больше предложений по трудоустройству. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные портала поиска работы Work.ua. Отмечается, что сейчас на сайте данные о 53 600 активных вакансиях. По сравнению с 49 тысячами в середине ноября. В то же время специалисты не берутся прогнозировать, идет ли речь об окончательной смене тренда после длительного сокращения числа свободных рабочих мест (например, только с начала октября до конца ноября вакансий в стране стало меньше на 13%). Правда, некоторые эксперты напоминают: тенденция к снижению количества вакансий характерна для каждой осени. А в этом году сокращение было даже более плавным, чем обычно. Вероятно, из-за резкого уменьшения числа вакансий в апреле-июне и относительно умеренного восстановления в июле-сентябре...

Рынок труда: официальная статистика и реальное положение дел

По данным Государственной службы занятости, официально статус безработного в январе-октябре (временно или на протяжении всего периода) имели более 1,6 миллиона украинцев. Тогда как трудоустроить удалось в целом чуть менее 340 тысяч наших соотечественников. В то же время в ведомстве похвастались, что за этот период помогли с трудоустройством почти двум сотням тысяч граждан, официального статуса безработного не имевших и обратившихся в центры занятости именно для поиска или смены работы, а не для получения финансовой помощи от государства.

Число людей, которые одномоментно находились на учете в центрах занятости, ежемесячно колебалось от 400 тысяч до более полумиллиона. Это на 50-70% больше, чем в соответствующие периоды прошлого года. Пик пришелся на июнь - почти 518 тысяч официально зарегистрированных безработных. Тогдашний всплеск аналитики связывали не только с остановкой предприятий и свертыванием бизнеса, но и с вынужденным возвращением домой трудовых мигрантов, которые, не понимая, смогут ли в ближайшее время вновь отправиться на заработки, становились на учет в центрах занятости. С открытием границ большинство из них вновь отправились по привычным маршрутам. Кроме того, число официально зарегистрированных безработных в Украине стало уменьшаться в связи с посткарантинным восстановлением деловой активности. В ноябре на учете находились 408 800 безработных. 352,4 тысячи из них получали помощь от государства. Средний размер пособия по безработице в ноябре составил 3580 гривень. Для сравнения: в ноябре 2019 году в стране было зарегистрировано 288 900 безработных. И помощь (средний размер – 3443 гривни) выплачивали 233,5 тысячам из них.

Однако и неспециалисту понятно: официальная статистки службы занятости - лишь видимая часть «айсберга». На самом деле безработных в Украине намного больше - далеко не все, кто официально не работает, регистрируются в центрах занятости. Тысячи людей закрыли свой бизнес и тоже не спешат трудоустраиваться в других местах, рассчитывая, что собственное дело вскоре удастся восстановить. Некоторые же перебиваются разовыми заработками. Миллионы наших соотечественников предпочитают работать (хотя бы временно) за рубежом. Поэтому даже без учета трудовых мигрантов реальное количество не имеющих работы, может колебаться в пределах от 1,5 до 2 миллионов. Например, по данным сайта Минфин, в первом квартале в Украине было 1 миллион 548600 безработных (8,9% трудоспособного населения), во втором квартале - 1 миллион 630 тысяч (9,6%).

Профессии: в ком больше всего нуждается “пандемическая” экономика

“После 6-7 месяцев «проседания» количество вакансий в Украине понемногу возвращается к докризисному уровню, - говорит в комментарии Укринформу эксперт рынке труда Татьяна Пашкина. - По крайней мере, ситуация уже не такая страшная как в конце весны - начале лета. Скажем, за октябрь Центр занятости зарегистрировал 80 тысяч вакансий, тогда как в январе их было 86 тысяч, в феврале - 90. Поэтому можно сказать, что деловая активность восстановилась. Хотя это и не те цифры и не те отрасли, которые были драйверами год назад. Более-менее стабильная ситуация в торговле, на производстве, в IT-сфере, логистике. А вот к восстановлению отраслей, которые вынужденно простаивали, - туризма, сферы гостеприимства, услуг, красоты и здоровья, - еще далеко», - констатирует эксперт.

1. Самые популярные профессии

Наибольшую потребность в кадрах испытывают работодатели, чьи бизнесы не останавливались или наоборот - в связи с вызовами пандемии набрали обороты. Самые высокие шансы на трудоустройство, по данным Опендатабот, у фармацевтов, интернет-маркетологов, курьеров, а еще - у автослесарей и швей.

Представители рабочих профессий больше всего нужны и работодателям, имеющим соглашения с Государственным центром занятости. Они ищут, прежде всего, электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей, рабочих по обслуживанию и эксплуатации машин - водителей, трактористов, операторов заправочных станций.

Работу через Госслужбу занятости могут найти и учителя, воспитатели, инженеры, экономисты, врачи, психологи. Хотя по сравнению с предложениями коммерческих посредников (кадровых порталов, сайтов и агентств по трудоустройству) уровень предлагаемых заработных плат там близок к минимальному. Что уж говорить о неквалифицированных работниках: дворниках, подсобных рабочих, грузчиках. Они нужны работодателям. Но работу их оценивают крайне дешево. Особенно - на периферии.

Зато в условиях гадания на тему «будет или не будет зимний локдаун?» стремительно падает число предложений работы в заведениях общественного питания. Работодатели, мягко говоря, «не стоят в очереди» в поисках официантов, поваров, бариста...

2. Высокооплачиваемая работа

Отдельная тема - IT-специалисты. Они - из тех, кто может выбирать вакансии, а не принимать первое попавшееся предложение. Работу они, преимущественно, ищут на негосударственных кадровых порталах или по знакомству.

На сайте Djinni на прошлой неделе работодатели искали 13106 IT-специалистов - это на 7% больше, чем неделей ранее. Work.ua сейчас предлагает более 6800 вакансий в категории «IT, компьютеры, интернет». Средняя зарплата для специалистов отдельных специальностей - например, IOS developer, Python-программист, C++ developer - от 40 до 62 500 гривень. Но есть и предложения «далеко за 100»: например, одна из компаний, разместивших объявления на сайте, ищет ведущего программиста с зарплатой в 171 тысячу гривен. Средний же уровень дохода в категории «ведущий программист» - $3-5 тысяч (84-140 тысяч гривень). Зарплата начинающих скромнее - от 20 тысяч гривень.

Вообще разница в предлагаемых заработках, в зависимости от компании и региона, иногда просто удивляет. К примеру, судя по предложениям на сайте международного кадрового портала grc.ua, зарплата менеджера колеблется от 2800 до 122 000 гривень, администратора – от 4200 до 94 700, оператора – от 4200 до 42800, курьера - от 10 000 до 34 600 Примерно одинаково работодатели оценивают разве что труд продавцов (8500-17 600 гривень) и кассиров (5000-17 400). Как видим, нижняя граница дохода представителей некоторых профессий даже меньше, чем официальная минимальная зарплата в Украине – 5000 гривень.

3. Заробитчане

Несмотря на то, что карантин в последнее время усилили и во многих европейских странах, число вакансий для наших работников за рубежом стремительно растет. На 10-20% ежемесячно. Чаще всего украинцам предлагают работу в Польше, Германии и Чехии. Польские соседи больше всего ждут каменщиков, кровельщиков, разнорабочих и водителей с открытыми международными категориями С/Е. В Германии рассчитывают на украинок-сиделок, медсестер со знанием немецкого языка, штукатуров, работников на производство и водителей (в том числе и высокооплачиваемых дальнобойщиков). В Чехии легче найти работу строителям, сантехникам, разнорабочим на автозавод, специалистам по металлу и горничным из Украины.

По данным кадровых агентств, минимальная зарплата украинцев в Польше - 14-17 тысяч гривень (в пересчете), средняя - 18-23 тысяч. Минимум в Чехии - 30 тысяч, в Германии - 35-40. Специалисты отдельных специальностей имеют намного больше. В частности, водители-дальнобойщики - 35-45 тысяч гривень (в Польше) и более 55 000 - в Германии. То же касается и «айтишников», инженеров, высококвалифицированных слесарей. А «узкопрофильные» врачи могут рассчитывать и на 100 и более тысяч гривень. Тем более, в условиях борьбы с коронавирусом.

«К сожалению, ситуация, когда трудовые мигранты перед рождественско-новогодними праздниками, как правило, возвращались домой, чтобы провести время с семьями, для этого года, очевидно, будет нехарактерной. Наоборот. Люди активно поедут в обратном направлении - из-за того, что нет работы, а если она и есть, то под елку с такой «щедростью» работодателей много не положишь...», - сожалеет Татьяна Пашкина.

4. Работа без «трудовой»

Если вы специалист в той или иной области, то на специализированных сайтах можно найти немало предложений временной работы или приступить к выполнению разовых заказов. По данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, этой осенью украинцы больше всего ищут репетиторов и мастеров по ремонту бытовой техники. К примеру, с сентября по ноябрь на услуги репетиторов на сайте сформированы 3000 заявок. Это на 33% больше, чем в этот же период прошлого года. А еще - на 90% больше, чем в последние два месяца лета. Хотя это и понятно - разве многим из нас хочется учиться летом? Спрос на онлайн-преподавателей по школьным предметам вырос на 34%. Но, несмотря на популярность, средний чек (оплата разовой услуги) сейчас уменьшился на 33% - до 660 гривень.

А вот средний чек у мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос. На 17% - до 440 гривень. «В условиях неопределенности украинцы не спешат тратить деньги - между приобретением новой техники и ремонтом старой, как правило, выбирают второй вариант», - объясняют аналитики портала.

Не сидят без работы и автоинструкторы. Их ищут на 45% активнее, чем в прошлом году. И это можно объяснить: многие украинцы, имеющие возможность пользоваться автомобилем или планирующие купить машину, но пока не умея водить, решили восполнить этот пробел перед угрозами нового локдауна и возможных ограничений в работе общественного транспорта.



Больше работы и у специалистов по изготовлению под заказ и ремонту мебели. Спрос на ремонт, сборку, перетяжку, изготовление и реставрацию вырос на 23%. Хотя средний чек за услуги и не изменился - 1220 гривень. Спрос на строительные услуги по сравнению с прошлым годом вырос на 10%, но средний чек также остался на прошлогоднем уровне - 4700 гривень.

И наконец - домашний мастер (или «муж на час»). Таких заказов на сайте было больше - 20 тысяч. Но это - лишь на 6% больше, чем за такой же период прошлого года.

2021-й. Что изменится на рынке труда?

«Не открою Америки, если скажу: чем больше локдаунов ждет нас впереди, и чем продолжительнее будут ограничения, тем дольше будет выход из кризиса. Январь - не самое активный деловой месяц. Поэтому связанных с вероятным усилением ограничений проблем будет меньше, чем, например, если это снова произойдет в марте. Поэтому, надеюсь, и влияние на экономику в целом, и на рынок труда в частности, не будет слишком глобальным. Во-вторых, важно, что о вероятности такого сценария нас предупреждают заранее. В-третьих, бизнесу, который весной освоил формат удаленной работы, на этот раз будет легче «, - считает Татьяна Пашкина.

Но в то же время 2021-й, по словам эксперта, остается годом неопределенности. Мы не знаем, как «поведет себя» коронавирус, когда в Украине будет вакцина, каким образом вакцинация повлияет на деловую активность. «Когда меня спрашивают о прогнозах на ближайший год, отвечаю: гипотезу могу выдвинуть. Прогнозом же это не назовешь. Поскольку в «уравнении» слишком много неизвестных», - объясняет Пашкина.

По наихудшему сценарию, если все пойдет по кругу и ситуация весны-лета 2020-го повторится, последствия ковида будут напоминать о себе еще 3-5 лет. При этом эксперт обращает внимание на не очень приятный факт: после кризиса 2014 года число вакансий в Украине восстановилось довольно быстро, а вот реальная (с учетом валютного курса и покупательной способности) зарплата не достигла докризисного уровня даже в 2019-м. «Нынешний кризис начиналась не только экономический, но как медицинский. Однако дальнейшие существенные ограничения могут привести к тому, что и на этот раз будем иметь глубокий кризис, что не позволит быстро восстановить уровень зарплаты. Конечно, есть компании, которые не снижали заработков работников. По данным Госстата, средняя зарплата в октябре была даже выше, чем в прошлом году. И при этом знаю о многих бизнесах, где зарплата значительно упала. Особенно это характерно для малого и микробизнеса. И если в следующем году, вероятно, удастся достичь прежних показателей по количеству вакансий, то с зарплатами, мне кажется, будет хуже. Уже сейчас менеджмент многих компаний пересматривает систему мотиваций для работников, уменьшая долю окладов и увеличивая процентную, бонусную, чтобы люди работали активнее и зарабатывали деньги, а не получали их только за присутствие в офисе», - говорит Татьяна Пашкина.

И и с трудом онлайн, по мнению эксперт, не все так однозначно. Многие профессионалы оказались не готовы - прежде всего, психологически - к такому формату. «Производительность людей, которые весной пошли на удаленную работу и так работают до сих пор, по данным исследований, процентов на 20 ниже. К тому же, они страдают от выгорания. Потому что не могут отделить работу от остальной жизни. Отдельная тема - проблемы руководителей с коммуникацией, постановкой задач и контролем. При таких условиях все больше управленцев даже сами считают свою работу неэффективной. Потому что раньше руководитель всегда мог сам видеть, чем человек занимается. Поэтому нам, прежде всего, нужно учить менеджмент особенностям удаленной работы», - заключает эксперт рынка труда.