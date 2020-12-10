Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство оставляет за собой право в случае ухудшения эпидемической ситуации вводить усиленные карантинные меры безотлагательно, однако прогнозируемое усиление карантина будет в течение 8-24 января, сообщает Укринформ.

«Государство, конечно же, оставляет за собой право в случае чрезвычайных ситуаций, резкого роста (заболеваемости коронавирусом. - Ред.), каких-то непредсказуемых случаев, обращаться к обществу, обращаться в Верховную Раду и вводить карантин безотлагательно, если этого потребует ситуация и общество», - сообщил Шмыгаль.

В то же время премьер подчеркнул, что сейчас запланированное усиление карантинных мероприятий состоится 8-24 января 2021 года.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.