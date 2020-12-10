По состоянию на 7 декабря из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 45,4 млрд гривен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из них на здравоохранение использовано 12 млрд грн с 23,8 млрд грн выделенных средств, или 50%. На закупку аппаратов ИВЛ направлено 63 млн грн из предусмотренных 100 млн грн. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано 1 млрд грн из выделенных 4 млрд гривен. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 1,5 млрд гривен. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,3 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен.

Кроме того, бюджетный комитет Верховной Рады на заседании 9 декабря согласовал перераспределение 5,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 Министерству здравоохранения для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения.

Также законом Украины от 17.11.2020 № 1006-IX предусмотрено увеличение средств Фонда по специальному фонду государственного бюджета на 8,9 млрд гривен. Указанные средства предлагается направить на инициативу президента Украины относительно поддержки субъектов хозяйствования.

Кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 10,6 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

По состоянию на 3 декабря из средств местных бюджетов израсходовано 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.