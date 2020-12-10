Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук объяснил свое заявление о том, что Украина готовит план «Б» по Донбассу. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Украина будет делать все и делает для того, чтобы работал нормандский формат и Минская консультативная группа для имплементации тех решений, которые принимаются в нормандском формате. Украина была и остается приверженцем именно такой концепции. Но мы реалисты и видим, что выполняем договоренности, которые были приняты 9 декабря 2019 года, а та сторона блокирует», - подчеркнул Кравчук.

По его словам, Россия в рамках переговоров по Донбассу «ничего не делает для того, чтобы убрать помехи с пути».

«Мы часами говорим о разных вещах, а о продвижении вперед – ничего. Мы не можем вечно так работать. Если далее будет такая формула работы, которую предлагает Россия, мы вынуждены искать другие формы влияния», - заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что «СНБО готовит решение этого вопроса, который будет иметь новые подходы».

«Это и есть, на мой взгляд, план «Б», но сейчас его обсуждать я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают, а во-вторых, это вопрос ТКГ, мы берем в работу то, что решается на уровне государства, нормандского формата», - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не знает, когда власти смогут перейти к так называемому плану «Б» по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.