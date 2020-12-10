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В течение минувших суток, 9 декабря, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, по украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска трижды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Водяное противник также провоцировал наших защитников из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и из автоматического станкового гранатомета. Для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БПЛА типа «квадрокоптер». Украинским воинам понадобилось всего несколько выстрелов из стрелкового оружия, чтобы после пересечения линии разграничения сбить БПЛА противника.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет.

Также, нашими защитниками выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенных пунктов Водяное и Луганское. У последнего противник совершил для этого три подрывы с использованием зарядов разминирования.

С начала текущих суток, 10 декабря, на участках ответственности украинских подразделений противник один раз нарушил достигнутые договоренности. Так, враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
ForUm

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