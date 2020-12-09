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Министерство здравоохранения Украины внесет изменения в алгоритм тестирования на COVID-19 и расширит круг лиц, которые будут проходить исследования на коронавирусную болезнь.

Об этом в эфире «Утро с Украиной» сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«В связи с началом использования тестов на антиген мы значительно расширим круг лиц, которые будут проходить исследования. Я уже дал соответствующее поручение главному государственному санитарному врачу изменить алгоритм тестирования на коронавирусную болезнь», - отметил глава Минздрава.

Степанов сообщил, что, в частности, будут внесены изменения в алгоритм обязательного тестирования на COVID-19 во время плановой госпитализации больных в медицинские учреждения.

«Сейчас при плановой госпитализации необходимо пройти ИФА-тест. С началом применения экспресс-тестов на антиген, которые занимают всего 15 минут, алгоритм значительно упрощается. Сейчас мы занимаемся обеспечением больниц этими тестами», - рассказал Степанов.

Министр также отметил, что сейчас фиксируется уменьшение количества тестов на коронавирус – это связано с сокращением числа обращений граждан.

«Есть такие «эксперты», которые разбираются во всем, начиная от выращивания овощей и заканчивая космической отраслью. И, разумеется, они комментируют также вопросы медицины. Хочу подчеркнуть, мы тестируем прежде всего людей, которые обращаются с симптомами коронавирусной болезни, или если больной поступил в больницу с пневмонией. Когда уменьшается количество обращений, то соответственно уменьшается количество тестирований», - пояснил министр.

В Минздраве напомнили, что сейчас в Украине фиксируется уменьшение обращений пациентов с симптомами коронавирусной болезни, и соответственно уменьшилось количество ПЦР-исследований, а также количество госпитализированных. В частности, на прошлой неделе были госпитализированы 10 100 пациентов, в то время как на позапрошлой – 11 606. Эта положительная динамика является одним из важнейших показателей разгрузки медицинской системы.

 
ForUm

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