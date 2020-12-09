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Сделать ПЦР-тесты сразу миллионам людей в Украине сегодня почти нереально. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы от СМИ.

«Как недавно заявил премьер-министр, правительство готовит проект массового тестирования. Его якобы хотят провести в Киеве и всех крупных городах Украины. По мнению специалистов, такое тестирование может выявить более 25-30% бессимптомных носителей вируса. Но такую ​​инициативу правительства реализовать будет нелегко», - считает Кличко.

Во-первых, по его словам, нет такого количества тестов. Во-вторых нужны передвижные лаборатории, специалисты, которые в них будут работать.

«К сожалению, таких возможностей у государства я сегодня не вижу », - отметил мэр Киева.

Он напомнил, что Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины - более 400 на 100 тысяч населения.

Мэр столицы также ответил на вопрос о возможном массовом тестировании на коронавирус во Львове и не планирует ли Киев отдельно провести такое тестирование. «Насколько я знаю, пока массового тестирования во Львове не планируют. Ведь согласно рекомендациям ВОЗ, чтобы оно было эффективным, нужно провести несколько волн тестирование всего населения. Только для одного Львова это будет стоить примерно 500 млн гривен. Не считая стоимости организации тестирования. Можете представить, сколько на это нужно средств столицы, где население в несколько раз больше? Поэтому такие вещи можно делать в масштабах страны, а не того или иного города. Тогда массовое тестирование будет оправданным», - отметил Кличко.

 
ForUm

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