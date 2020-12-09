Действующий президент Молдовы Игорь Додон промульгировал закон о выведении Службы информации и безопасности из подчинения главе государства.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на портал Point.news.

По словам пресс-секретаря президента Кармены Стерпу, Додон обнародовал закон о переходе СИБ в подчинение парламенту.

Между тем накануне Конституционный суд приостановил действие поправок к закону «О СИБе» до принятия им окончательного решения.

КС отмечает, что если действие закона не будет приостановлено, он может быть применен и иметь последствия, например, при назначении руководства СИБ. Если же КС сочтет этот закон неконституционным, его решение не повлияет на мандат нового главы Службы информации и безопасности.

Как сообщалось, депутаты новой парламентской коалиции Молдовы 3 декабря одобрили законопроекты о бюджетно-налоговой политике, бюджете медицинского и соцстрахования и о переходе СИБа в подчинение парламенту.

Оппозиция и избранный президент Майя Санду заявили, что голосование проведено с нарушением регламента и, следовательно, было незаконным.

Во втором туре президентских выборов 15 ноября Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Полномочия действующего президента Молдовы истекают 23 декабря, инаугурация Санду состоится 24 декабря.