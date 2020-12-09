Американская компания SpaceX во вторник прервала полетные испытания уже восьмого прототипа корабля Starship, который планируется использовать в будущей программе космических путешествий на Марс.

Тест был перенесен на следующий день, передает Укринформ.

Через секунду после того, как включились двигатели ракеты, центр управления полетами дал сигнал «Raptor отбой». В SpaceX заявили, что испытания отложены на один день, однако окно для возможного полета будет доступно также и в четверг.

По плану, восьмой прототип должен осуществить «суборбитальный полет», при этом выполнить ряд испытаний двигателей Raptor, а также протестировать аэродинамические возможности ракеты во время полета и посадки.

«В подобного рода испытаниях успех измеряется не выполнением конкретных целей, а тем, чему мы можем научиться, что в будущем нам даст знания и увеличит вероятность успеха, поскольку SpaceX стремительно продвигается в развитии программы Starship», - подчеркнули в компании.

Напомним, SpaceX за последнее время провела около 330 наземных запусков двигателей Raptor. Компания также осуществила два полетных испытания пятого и шестого прототипов Starship на малой высоте.