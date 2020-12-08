Общая стоимость состояния гендиректора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска составляет 152,9 долларов США.
Как передает Укринформ, об этом сообщает New York Post.
За вчерашний день торгов стоимость акций Tesla выросла на 7%, до рекордных для компании более 600 миллиардов долларов США.
Отмечается, что Маск уже несколько недель занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира, опережая основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса с состоянием в 129 млрд долларов на более чем 20 миллиардов.
Только в этом году состояние Маска увеличилось на более чем 120 миллиардов долларов США.
Сейчас Маска опережает только владелец компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 185 миллиардов долларов США.
В ноябре основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и главу Facebook Марка Цукерберга.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время