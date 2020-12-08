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Большая палата Конституционного суда 8 декабря возобновила рассмотрение дел после месячного перерыва.

Об этом сообщила в комментарии Укринформу руководитель Управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гаёвская.

«Сегодня, 8 декабря, в 10:00 началось пленарное заседание Палаты Конституционного Суда Украины, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины», - сказала она.

В повестке дня заседания Палаты КСУ на вторник - рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса и вопрос о продлении срока вынесения коллегиями судей Первого и Второго сенатов КСУ постановлений об открытии или об отказе в открытии производства по делам по конституционным жалобам и представлениям.

Заседания проходят в закрытой части.

Напомним, 12 ноября КСУ заявил о переходе на дистанционный режим работы в связи с предварительным подтверждением заболевания коронавирусом нескольких судей.
ForUm

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