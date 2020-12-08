Государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma при разработке вакцины от COVID добилась эффективности 97%. Промежуточные испытания оказались более чем успешными.
Об этом заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
«Наша группа клинических испытаний в течение одного месяца выявила, что промежуточные данные показывают, что эффективность вакцины достигает 97%», - заявил Сетиаван.
При этом Bio Farma не предоставила данных о том, сколько участников заразились во время испытаний. Известно, что всего в испытаниях участвовали 1 600 человек.
Также сообщается, что Bio Farma будет ждать полных результатов. Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии может выдать разрешение на применение вакцины уже в конце января.
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