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Приоритетными группами населения для вакцинации от коронавируса должны быть люди, которые входят в группы риска.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает Укринформ.

«Мы четко понимаем, и составили соответствующие графики вакцинации, разложили всех людей по приоритетам. И мы считаем, что приоритенимы группами населения должны быть люди, которые входят в группы риска. Это группа риска по профессиональному признаку - наши медицинские работники», - сказал Степанов.

Он отметил, что в группу риска по профессиональному признаку также входят работники образования и работники Нацполиции. По его словам, также обязательна для вакцинации должна быть группа риска по возрасту и по состоянию здоровья. Это люди старше 60 лет и люди, имеющие сопутствующие заболевания.

Степанов добавил, что Минздрав работает для скорейшего получения вакцины от коронавируса.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что государства должно определиться, кто будет вакцинироваться от коронавируса первым. 
ForUm

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