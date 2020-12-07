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Президент Владимир Зеленский держит на контроле подготовку к закупке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и массовой вакцинации украинский. Об этом и о ситуации с распространением и противодействием пандемии говорили на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства.

«Мы должны быть готовы с алгоритмами действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное – помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую ​​массовую вакцинацию в мире будут делать впервые», - заявил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19, существенно уменьшилось. В общем с 30 ноября по 6 декабря было обнаружено 89 322 больных. Для сравнения, на позапрошлой неделе было 96936 больных. «Заболели на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно», - отметил он.

По словам Шмыгаля, на эти показатели повлияло введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и ​​транспорте.

Президент поинтересовался, увеличивается ли количество коек, обеспеченных доступом к медицинскому кислороду. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что с ноября было добавлено еще более 15 тыс. коек, где пациентов могут подключать к кислороду. В то же время он отметил, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые - недовыполняют его. Среди последних министр назвал Днепропетровскую и Донецкую область. Также Степанов сообщил, что за прошедшую неделю было закуплено 66 тыс. тестов на антиген. До конца года министерство закупит 1,3 млн  таких тестов.
ForUm

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