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В мире по состоянию на утро 8 декабря зафиксировано почти 68 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 47 млн ​​человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире обнаружены 67 938 995 случаев COVID-19, в частности 1 550 263 - летальных, выздоровели 47 023 575 человек.

С начала нового времени зафиксировано 10714 новых случаев, из них 6399 в Мексике. Погиб 451 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (15369046), Индия (9703908), Бразилия (6628065), Россия (2488912), Франция (2295908).

Коронавирус зафиксировали в 218 странах и территориях.

Украина занимает 17 место в общей статистике.
ForUm

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