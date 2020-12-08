В мире по состоянию на утро 8 декабря зафиксировано почти 68 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 47 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
Согласно этим данным, в мире обнаружены 67 938 995 случаев COVID-19, в частности 1 550 263 - летальных, выздоровели 47 023 575 человек.
С начала нового времени зафиксировано 10714 новых случаев, из них 6399 в Мексике. Погиб 451 человек.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (15369046), Индия (9703908), Бразилия (6628065), Россия (2488912), Франция (2295908).
Коронавирус зафиксировали в 218 странах и территориях.
Украина занимает 17 место в общей статистике.
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