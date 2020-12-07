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В Украине облгазы пересчитали размер абонплаты на голубое топливо, а профильная комиссия уже утвердила часть цен. В результате суммы в платежках увеличатся в разы. К примеру, «Тернопольгаз» будет брать вместо 1,03 грн – 2,34 за каждый кубометр, а «Киевоблгаз» – 1,55 грн вместо 81 копейки, сообщает «Обозреватель».

Тарифы на абонплату пересчитают для всех облгазов. К примеру, «Тернопольгазу» уже согласовали повышение цены с 1,03 до 2,34 грн за кубометр. Если вы пользуетесь их услугами и платите за 70 кубов в месяц, то до 1 января нужно платить 72,1 грн, а уже с нового года – 163,8 грн.

То есть суммы в платежках вырастут более чем в два раза! «Киевоблгаз» повысит свои тарифы с 0,81 до 1,55 грн за куб, «Полтавагаз» – с 1,09 до 2,07 грн.

Как пересчитают абонплату:

«Донецкоблгаз» – с 0,84 до 1,11;

«Киевгаз» – с 0,28 до 0,32;

«Киевоблгаз» – с 0,81 до 1,55;

«Кировоградгаз» – с 0,87 до 1,75;

«Кременчуггаз» – с 0,29 до 0,43;

«Луганскгаз» – с 0,92 до 1,13;

«Одессагаз» – с 0,79 до 0,89;

«Полтавагаз» – с 1,09 до 2,07;

«Тернопольгаз» – с 1,03 до 2,34;

«Херсонгаз» – с 0,94 до 1,80;

«Черкассыгаз» – с 0,48 до 0,59.

Процесс утверждения тарифов в разных областях Украины продолжается. Рост цен связан с целым рядом факторов. У «Тернопольгаза», например, объем заказанной мощности сократится с 399 до 276 млн кубометров. Расходы при этом не изменятся. То есть нагрузка на каждый кубометр газа увеличится и платить придется больше. Общая себестоимость вырастет с 395,8 до 572,2 млн грн.
ForUm

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