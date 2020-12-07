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6 декабря днем ​​в Заводской отдел полиции в Николаевской области поступило сообщение о том, что возле спортивного комплекса «Надежда» мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

По словам 43-летнего мужчину, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел из-за попытки подростка его побить. Из-за он и применил оружие.

При осмотре несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на теле парня нет.

В отделе полиции мужчина добровольно выдал правоохранителям пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.

16-летний участник конфликта в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому нет.

Однако, несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Ведь такие хулиганские действия, совершенные с использованием оружия в общественном месте – не дело личного обвинения, и были опасны для окружающих. Изъятый пистолет направлен на экспертизу. Полиция будет проверять законность получения разрешения на оружие. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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