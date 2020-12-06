Вакцина от коронавируса в Украине появится в начале второго квартала 2021 года, однако массовая вакцинация начнется не раньше середины года.

Об этом в эфире канала Украина 24 сообщил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

«Главное — не проблема вакцины, а проблема вакцинации. То есть нужно подготовить всю инфраструктуру, логистику, для того, чтобы ее провести правильно. Массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать», — заявил Комиссаренко.

Напомним, Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.