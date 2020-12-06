Украинские военнослужащие ко Дню Вооруженных сил Украины получат около 300 квартир. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на торжествах ко Дню ВСУ в воскресенье, 6 декабря.

«Согласно докладу Министерства обороны около 300 квартир военнослужащие получат ко Дню Вооруженных сил Украины. Всего же за год для более 600 наших защитников вопрос собственного жилья решен полностью», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в 2021 году власти запланировали поставки в ВСУ значительного объема ракет, артиллерийских боеприпасов, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, кораблей, катеров.