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Американский журнал Time назвал 2020 год худшим годом в мировой истории. Об этом издание сообщило 5 декабря в соцсетях.

На обложке нового номера, которую журнал показал в Twitter, цифры 2020 перечеркивались двумя красными линиями, а внизу размещалась надпись «Худший год из всех».

Статью для журнала, в котором 2020 год назван испытанием сверх всякой меры, написала американский кинокритик Time Стефани Зачарек. По ее словам, большинство из ныне живущих не сталкивались с настолько «ужасным годом».

«Большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного. <...> Большинство из нас не могли к этому подготовиться: к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу; к выборам, основанным на фантазиях; и к вирусу, который, возможно, возник из-за летучей мыши только для того, чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и привести к смерти примерно 1,5 млн человек по всему миру», — написала Зачарек.

При этом, по мнению автора материала, в американской и мировой истории были годы и похуже, чем 2020-й, но в живых осталось мало людей, которые видели две мировые войны, пандемии гриппа и Великую депрессию.

Напомним, в мире зафиксировано более 65,5 миллиона случаев COVID-19.
ForUm

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