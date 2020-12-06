В Средиземном море, в 39 км от берегов провинции Анталия, Турция, в субботу, 5 декабря, произошло землетрясение магнитудой в 5,2 балла по школе Рихтера.

Об этом сообщило Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

«Толчки были зафиксированы 5 декабря в 15.44 по местному времени (14.44 мск) в Средиземном море, их сила составила 5,2 балла по школе Рихтера», — говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 77 км в море, в 39 км от населенного пункта Газипаша, что в провинции Антали

Также толчки ощущались в городах Манавгат, Алания, Анталия, Конья, Денизли и Мерсин.

По информации местных властей, жертв и значительных разрушений нет.

Напомним, землетрясение магнитудой 3 произошло в субботу вечером на юго-востоке Грузии, в 57 километрах от Тбилиси.