Землетрясение магнитудой 3 произошло в субботу вечером на юго-востоке Грузии, в 57 километрах от Тбилиси. Глубина подземных толчков достигала 12 км.
Об этом сообщил Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.
Сам эпицентр стихийного бедствия находился в 57 километрах от Тбилиси, в 15 км на запад от города Дманис, в деревне Мамышлари.
Информация о разрушениях зданий и человеческих жертвах не поступала.
Стоит отметить, что за пять дней до этого, 30 ноября в Грузии зафиксировали другое землетрясение.
Его очаг глубиной 10 км находился в 19 км к юго-западу от того же города Дманис, магнитуда в эпицентре достигала 4 баллов.
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