также в разделеПроисшествия
В Черкассах сбили пожилую женщину и ребенка, водителя задержали 11
На Донбассе боевики дважды обстреляли силы ООС 12
Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе 17
ФСБ РФ заявила о перестрелке на границе с Украиной, есть жертвы 46
Обострение на Донбассе: оккупанты пустили в ход тяжелое вооружение 22
Чиновник ГосЧС с 2,18 промилле убил человека в ДТП на Хмельнитчине 16
На Львовщине «Ауди» на встречке «перевернул» микроавтобус: 3 смерти 17
Боевики стреляют и дистанционно минируют украинские позиции у Водяного 19
В Польше на стройке погиб заробитчанин 11
В Харькове задержали группу наркодилеров, в которую входил экс-полицейский 11
В Донецкой области на шахте погиб горняк 14
Часть Авдеевки из-за аварии осталась без тепла 22
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 2 нарушения перемирия 8
На Донбассе военный избил и поджег сослуживца 11
В Украине за сутки – 12498 новых случаев COVID-19 19
В Славянске женщина избила фельдшера скорой: требовала провести ПЦР ребенку 22
На Закарпатье грузовик раздавил легковушку: четверо погибших 21
В Запорожской области ради видео подростки подожгли ровесника 23

Боец батальона Луганск-1 погиб в ДТП с участием микроавтобуса, еще трое пострадавших госпитализированы.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

«Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БППОП Луганск-1 им. Сергея Губанова, 1981 г. р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров из микроавтобуса доставлены в больницу», — говорится в сообщении на странице полиции в Facebook.

На месте происшествия находятся руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги