Боец батальона Луганск-1 погиб в ДТП с участием микроавтобуса, еще трое пострадавших госпитализированы.
Об этом сообщили в полиции Луганской области.
«Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БППОП Луганск-1 им. Сергея Губанова, 1981 г. р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров из микроавтобуса доставлены в больницу», — говорится в сообщении на странице полиции в Facebook.
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