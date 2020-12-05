В Черкассах на улице Сумгаитской вечером в пятницу водитель автомобиля Volkswagen Caddy сбил пожилую женщину и 6-летнего мальчика. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм погибла на месте, ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу. Сейчас водитель транспортного средства задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на штраф-площадку», – говорится в сообщении.

По факту ДТП начато уголовное производство (ч.2 ст.286 УК Украины). Водителю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.