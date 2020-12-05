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На протяжении прошлых суток, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. В результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на участке возле Луганского, противник применил снайперское оружие.

От начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, боевики дистанционно минировали украинские позиции у Водяного.
ForUm

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