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За прошедшие сутки, 2 декабря, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина, говорится в сводке ООС.

В то же время три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксированы вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 3 декабря, российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020, Так, у Водяного враг применил несколько мин калибром 120 миллиметров, а также осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2 .

Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
ForUm

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