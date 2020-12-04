также в разделеПолитика
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года 8
Сийярто пожаловался, что ОБСЕ не хочет отправлять миссию на Закарпатье 11
Нардеп Дубинский четвертый день ходит по Раде в футболке с фото коррупционера Сытника – требует выполнить решение КС 13
ВР вернула ответственность за ложь в декларации 53
ОПЗЖ: Коммунальные тарифы от Зеленского – это геноцид украинского народа 38
ГБР по заявлению Медведчука и Кузьмина открыло уголовное расследование разворовывания властью средств антикоронавирусного фонда 20
Украина направила Польше ноту относительно календаря с «русским» Крымом 19
ЕС отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС 107
Боррель назвал условие урегулирования конфликта на Донбассе 19
Глава ОБСЕ уверен, что урегулирование конфликта в Украине должно включать Крым 16
Комитет ВР поддержал компромиссный законопроект о е-декларировании 30
Невядомский: Сегодня партия Медведчука заняла нишу Зеленского образца 2019 года, сам же Зеленский превратился в Порошенко 55
ВСУ будут передавать подлежащие утилизации боеприпасы школам по стрельбе 9
Назначен новый глава Хмельницкой ОГА 18
ВСП предложил Зеленскому назначить «судью Майдана» Кицюка в Печерский суд 107
РФ заблокировала решение ОБСЕ по мониторингу украинско-российской границы 25
Молчанов: Партия Медведчука выиграла местные выборы в шести областях 21
Зеленский поручил разработать Нацстратегию безбарьерности 12

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что сегодня оставить Министерство здравоохранения без главы - это «точно не вариант». Об этом он сказал во время брифинга, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос относительно его оценки работы министра здравоохранения Максима Степанова, спикер выразил мнение, что у главы Минздрава, как и у любого другого министра, есть положительные и отрицательные моменты в деятельности.

На уточнение, была бы актуальна сейчас отставка Степанова, учитывая все факторы, Разумков сказал: «Я не видел пока документов из Кабинета Министров, представления премьер-министра об увольнении Степанова. Также я не слышал заявлений о его отставке. Я думаю, что надо будет исходить сбалансировано. Потому что сегодня оставить министерство без руководителя - это точно не вариант».


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
3024 грн.
10
Теги