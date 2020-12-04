Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что сегодня оставить Министерство здравоохранения без главы - это «точно не вариант». Об этом он сказал во время брифинга, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос относительно его оценки работы министра здравоохранения Максима Степанова, спикер выразил мнение, что у главы Минздрава, как и у любого другого министра, есть положительные и отрицательные моменты в деятельности.

На уточнение, была бы актуальна сейчас отставка Степанова, учитывая все факторы, Разумков сказал: «Я не видел пока документов из Кабинета Министров, представления премьер-министра об увольнении Степанова. Также я не слышал заявлений о его отставке. Я думаю, что надо будет исходить сбалансировано. Потому что сегодня оставить министерство без руководителя - это точно не вариант».



