также в разделеОбщество
Степанов: Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса 9
Кабмин не будет закрывать транспорт во время локдауна 11
Минздрав: Карантин выходного дня не показал ожидаемой эффективности 10
Кабмин представит конкретику по локдауну в следующую среду 24
Минздрав предложит ввести локдаун с начала января 22
В Украине зафиксирован 15131 новый случай COVID-19 32
Фигуранта дела Гандзюк Павловского выпустили на свободу 10
В Украине не будут проводить массовое тестирование на COVID-19 9
3 декабря. Картина дня 15
Кравчук оценил возможность обмена пленными с РФ до конца года 10
Украине обещают теплую пятницу перед похолоданием на выходных 24
Ущерб на $100 миллионов: СБУ назвала причину обысков в Укроборонпроме 15
У Венедиктовой пояснили внезапную смену прокуроров по делу Микитася 20
СБУ: Начальник поста Киевской таможни организовал коррупционную схему 15
Новым генсеком ОБСЕ станет Хельга Шмид 8
Минобразования: Режим работы школ пока менять не будут 12
В полиции заявили, что не будут применять электрошокеры для разгона митингующих 10
У Штепы заявили, что она не может приехать в суд из-за COVID-19 73

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте спецслужбы.

Процессуальные действия проводились в рамках уголовного дела, расследуемого службой, возбужденного 16 января 2020 года в соответствии с частью первой статьи 84 Уголовного закона (за нарушение санкций, наложенных Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и другими международными организациями, или национальных санкций, наложенных Латвийской Республикой).

«Информация, полученная в ходе расследования, вызывает подозрения о передаче экономических ресурсов лицу, подпадающему под санкции Евросоюза за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», - говорится в заявлении.

В ходе процессуальных действий СГБ получила большой объем информации, в том числе носители данных и документы. К лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, но не уточняется какие именно.

Служба также заявила, что воздерживается от дальнейших комментариев на время расследования.

В четверг сотрудники правоохранительных органов Латвии провели обыски и задержали нескольких сотрудников информационного агентства Baltnews.

Кроме того, был задержан пророссийский политический активист Владимир Линдерман. Об обыске и задержании Владимира Линдермана сообщила партия Русский союз Латвии. По данным РСЛ, у Линдермана было изъято все оборудование-компьютер, телефон, диски, а также банковские карты.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги