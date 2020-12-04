Карантин выходного дня показал эффект остановки динамики роста случаев COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Карантин выходного дня вводился с целью сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни, именно ураганного распространения. Просто вспомните, как мы росли по количеству заболевших. Максимальный эффект, который мы от него ожидали, это снижение количества новых случаев на 20 процентов. И вероятно мы не достигли максимальных показателей. Но эффект остановки динамики роста мы получили, и это несмотря на то, что все же придерживались тех правил, которые были установлены на выходные дни, мягко говоря, очень медленно «, - сказал Степанов.

Он отметил, что согласно медицинским и эпидемиологическим показаниям видна эффективность тех карантинных ограничений, которые вводились на территории страны, в том числе карантина выходного дня.

По его словам, если посмотреть на цифры по заболеваемости COVID-19 на этой неделе, то идет уменьшение количества заболевших по сравнению с прошлой неделей.

Напомним, 2 декабря Кабинет Министров не стал продлевать действие карантина выходного дня, одновременно на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.