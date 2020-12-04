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Кабинет Министров планирует представить конкретику по ужесточению карантина в Украине в среду, 9 декабря, во время правительственного заседания. Ужесточить карантин планируют с января.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

По его словам, вопрос об ужесточении карантина в начале января могут поднять в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Конкретика мероприятий будет озвучена в среду на правительственном заседании», - сказал Шмыгаль.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели.
ForUm

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