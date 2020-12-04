Посольство Украины в Польше направило ноту МИД РП с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации, сложившейся вокруг надписи «Российская Федерация» рядом с крымскими мечетями в календаре на 2021 Религиозного Объединения мусульман Польши.

Как сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, украинскую сторону не устраивает, что после удаления надписи «Российская Федерация» в электронной версии календаря все-таки не появилась запись о территориальной принадлежности Украине, передает Укринформ.

Как сообщил украинский дипломат, посольство Украины сначала обратилось с письмом к Религиозному Объединению мусульман Польши с просьбой об исправлении ошибок, которые были допущены при публикации этого календаря. С письмом похожего содержания в эту организацию обратился также член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

Объединение мусульман Польши сделало заявление с извинениями за ошибку и внесло изменения в электронную версию календаря, отметил Дещица

«Но эти изменения мы считаем не полностью корректными, они не до конца отражают позицию Украины, а также и Польши, где эта организация официально зарегистрирована», - подчеркнул Дещица.

Поэтому украинское дипучреждение в Польше направило второе письмо религиозному объединению мусульман Польши. В нем содержится просьба, чтобы эта организация четко указала в календаре принадлежность Крыма Украине и обратилась к институтам, куда уже был разослан календарь, с сообщением о том, что эти ошибки исправлены, а позиция Объединения мусульман Польши базируется на признании Крыма частью территории Украины.

«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши однозначна: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма», - отметил Дещица.

Он добавил: учитывая то, что Религиозное Объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется польским государством, то МИД РП выразило готовность присоединиться к выяснению этой ситуации.

«В разговоре польские дипломаты подтвердили однозначную позицию о непризнании оккупации и аннексии Крыма, поддержку территориальной целостности Украины и готовность разобраться в ситуации, возникшей в связи с публикацией календаря», - констатировал Дещица.

По состоянию на утро 4 декабря, интернет-страница с календарем удалена с официального сайта Объединения мусульман Польши.

Напомним, религиозное Объединение мусульман Польши опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с мечетями в Феодосии, Бахчисарае, Старом Крыму и Симферополе с подписью «Российская Федерация».

Позже в Объединении мусульман Польши назвали это «редакционной ошибкой».