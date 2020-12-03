В Объединении мусульман Польши назвали «редакционной ошибкой» подписи «Российская Федерация» к крымским мечетям в опубликованном религиозном календаре на 2021.

«Я выражаю глубокие соболезнования и прошу прощения у всех, кто чувствовал себя обиженным из-за этого. Очевидно, произошла ошибка. Я не хочу обвинять себя или кого-нибудь здесь: это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Состоялась редакционная ошибка на этапе создания, роковой автоматизм писателя и перенос названия »(Российская Федерация)», появившийся на других страницах календаря, за что еще раз прошу прощения», - говорится в обращении муфтия Польши Томаша Мишкевича, опубликованном на сайте организации, передает Радио Свобода.

Он указал на то, что «не было цели создавать дополнительную напряженность в и без того сложной политической ситуации».



«Мы все поддерживаем свободный Крым, который так важен для всех татар, в том числе для польско-татарской общины. Мне очень жаль, что произошел такой неприятный случай, тем более, что Религиозное Объединение мусульман в Республике Польша было и остается аполитичным. Одна из наших основных целей – отстаивать право мусульманской общины на религиозную практику, неприкосновенность религиозных объектов и кладбищ», – говорится в обращении муфтия.

Указывается, что ошибка в календаре уже исправлена.

Вместе с этим, как отметил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов, на календаре так и не появилось указание того, что Крым территориально принадлежит Украине.

«Ни слова о принадлежности Крыма к Украине. Кроме того, надпись «Крым» была снята с календарной доски крымских мечети, а требовалось добавить «Украину» в скобки», – написал он в Фейсбуке.

Религиозное Объединение мусульман Польши опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с мечетями в Феодосии, Бахчисарае, Старом Крыму и Симферополе с подписью «Российская Федерация».