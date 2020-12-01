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Религиозное Объединение мусульман Польши опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с изображением мечетей в оккупированном Крыму, обозначив их местоположение в России. На это обратил внимание член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

В частности, в календаре изображены мечети в Феодосии, Бахчисарае, Старом Крыму и Симферополе с подписью «Российская Федерация».

«Искренне надеюсь, что это нецелевое действие, акт неинформированного редактора, который издательство просто пропустило в спешке. Я направляю запрос на разъяснение Высшего мусульманского колледжа», - написал он в Facebook.

 
ForUm

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