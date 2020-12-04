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Ученые из Университета Северной Каролины перечислили продукты, которые могут снижать активность ферментов коронавируса.

Как передает Укринформ, результаты исследования опубликованы в издании Frontiers in Plant Science.

Исследователи выяснили, что химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека, поскольку содержащиеся в них вещества способны блокировать ферменты протеазы SARS-CoV-2.

Кроме этого снижать активность ферментов COVID-19 способны темный шоколад и какао.

 
ForUm

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