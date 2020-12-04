также в разделеМир
Трамп пригрозил ветировать оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2» 37
В мире зафиксировано 65,5 миллиона случаев COVID-19 8
Вакцина Moderna дает иммунитет от COVID-19 на три месяца 11
В Молдове предварительно одобрили возвращение русскому языку межнационального статуса 23
Парламент Молдовы сократил полномочия новоизбранного президента 40
Азербайджан объявил свои потери в войне в Карабахе 29
Давосский форум могут провести в Сингапуре 7
Венгерский политик вышел из партии Орбана на фоне секс-скандала 28
Белорусский портал tut.by лишили статуса СМИ 16
Интерпол предостерег о кражах и подделках вакцин от коронавируса 12
«Украине не быть членом ЕС и НАТО»: Умер президент Франции, поддержавший захват Крыма 196
ООН: Пандемия может свести на нет 20 лет прогресса в борьбе с ВИЧ 12
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID 20
ООН: В мире более 40 миллионов человек живут в рабстве 8
В Германии придумали схему обхода санкций США против «Северного потока-2» 54
В США расследуют схему взяточничества за президентские помилования 21
Великобритания первой в мире одобрила вакцину от COVID-19 56
В немецком Трире авто врезалось в толпу, погибли 5 человек, 14 – пострадали 14

Первые партии вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, прибыли в Великобританию.

Об этом сообщил британский телеканал Sky News, пишет «Европейская правда».

Великобритания стала первой западной страной, которая утвердила использование вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что препарат начнут применять во вторник, 8 декабря.

Сообщается, что вакцину привезли грузовиками через тоннель под Ла-Маншем и сейчас ее развозят по территории страны.

Вакцина производится в Бельгии и перед введением ее необходимо хранить при температуре -70°C.

На следующей неделе вакцина будет в распоряжении 50 больниц. Первыми ее получат люди, старше 80 лет, и персонал домов престарелых.

С поступлением новых доз, которые прибудут, возможно, в новом году, вакцинация будет проводиться для других групп риска.

Ожидается, что основная часть вакцинации будет проходить в период с января по апрель.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в среду, что распространение вакцины столкнется с «огромными материально-техническими проблемами». Он отметил, что понадобится несколько месяцев для защиты от коронавируса всех уязвимых групп.

Правительство Великобритании в настоящее время заказало 40 млн доз вакцины. Этого достаточно для иммунизации 20 млн человек. Ожидается, что сначала в страну поступит 800 000 доз. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги