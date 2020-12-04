Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не позволяет своим членам контактировать с представителями венгерского меньшинства в Закарпатье.
Об этом Сийярто заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает «Европейская правда».
Он сказал, что просил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье.
Однако, утверждает глава венгерского МИД, глава специальной мониторинговой миссии в Киеве запретил членам миссии контактировать с венграми Закарпатья, а позволил им поговорить только с украинскими спецслужбами.
«Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад», - заявил Сийярто.
Венгерский министр попросил премьер-министра Албании принять меры, чтобы миссия ОБСЕ могла связаться также с представителями венгерской общины.
Он подчеркнул, что также ожидает солидарности от НАТО и пообещал, что Венгрия будет блокировать сближение НАТО и Украины, пока украинцы будут давить на венгерское национальное меньшинство.
Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.
СБУ проверяет информацию о причастности венгерского фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил ОБСЕ направить на Закарпатье миссию из-за обысков у функционеров одного из местных благотворительных фондов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время