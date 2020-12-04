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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не позволяет своим членам контактировать с представителями венгерского меньшинства в Закарпатье.

Об этом Сийярто заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает «Европейская правда».

Он сказал, что просил Албанию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прислать наблюдателей на Закарпатье.

Однако, утверждает глава венгерского МИД, глава специальной мониторинговой миссии в Киеве запретил членам миссии контактировать с венграми Закарпатья, а позволил им поговорить только с украинскими спецслужбами.

«Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад», - заявил Сийярто.

Венгерский министр попросил премьер-министра Албании принять меры, чтобы миссия ОБСЕ могла связаться также с представителями венгерской общины.

Он подчеркнул, что также ожидает солидарности от НАТО и пообещал, что Венгрия будет блокировать сближение НАТО и Украины, пока украинцы будут давить на венгерское национальное меньшинство.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

СБУ проверяет информацию о причастности венгерского фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил ОБСЕ направить на Закарпатье миссию из-за обысков у функционеров одного из местных благотворительных фондов.
ForUm

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