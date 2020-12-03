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В полиции пока отсутствуют на вооружении тайзеры - электрошоковое оружие, его применение возможно против одного или двух нарушителей. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, тайзеры поступят на вооружение полиции после того, как будет соответствующее решение Кабинета Министров. Также Крищенко объяснил, при каких ситуациях может применять данное оружие.

«Есть различные виды спецсредств, есть те, которые предназначены для разгона массовых акций, для толпы, но тайзер - это индивидуальное средство. Когда есть один или два противника, один или два полицейских, которые делают замечания, а человек агрессивно настроен, и полицейский может принять решение применить это средство несмертельного действия», - заявил Крищенко.

Он добавил, что тайзеры необходимы для полиции, они позволят расширить сдерживающие факторы.

Напоминм, 11 ноября Кабинет Министров согласовал законопроект о расширении прав для полиции на использование электрошокера. В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым допустимо применение устройства.

Национальная полиция Украины готовится принять на вооружение специальные средства электропроводного действия с целью повышения безопасности граждан и офицеров.
ForUm

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