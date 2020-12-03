На медикаменты в инфекционном отделении каждые сутки выделяют по 5000 гривен на пациента, а в обычном – по 900 гривен. Об этом на пресс-конференции в Одессе рассказал и.о. председателя НСЗУ Андрей Виленский, передает Радио Свобода.

По его словам, лекарства предоставляются по клиническому протоколу Министерства здравоохранения, который регулярно модифицируется. «Это средневзвешенный показатель. Если пациент находится в отделении два дня, мы выделяем 45 тысяч, и если находится 20 суток – тоже. Этих денег абсолютно хватает. Больницы по Украине в среднем тратят на одного пациента 35 тыс. гривен, то есть 10 тыс. еще остается неиспользованными», - заявил Виленский.

Глава НСЗУ отметил, что на пребывание пациента в обычном отделении больницам платят 12 тысяч гривен. Этими средствами распоряжается главный врач учреждения, но тарифы рассчитаны так, чтобы денег хватало на пациента в любом состоянии. Виленский отметил, что кроме СOVID-пакета, медицинские учреждения, где лечатся пациенты с диагнозом коронавирус, получают также деньги на «обычное» лечение, это так называемые «основные пакеты». «Туда входит и хирургическая помощь, и терапевтическая помощь. Сегодня таких пациентов почти нет, следовательно, больница может аккумулировать средства для оказания бесплатной медицинской помощи», - добавил он.