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1 декабря в 17:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в поселке Славское Сколевского района на горе Погар заблудились два туриста.

Об этом сообщила пресс-служба Управления ГосЧС Львовщины.

Как выяснилось, туристы это молодая пара – парень 1996 года рождения и девушка 2003 года рождения, жители Радехова.

С утерянными туристами была телефонная связь, поэтому их удалось быстро найти, сориентировать и с помощью звуковых сигналов автомобиля вывести к подножию горы.  В медицинской помощи не нуждались.

Как пишет Zaxid.net, на вершине парень планировал признаться своей девушке в любви. «Молодой человек решил сделать любимой сюрприз – на горной вершине Погар предложить выйти за него замуж. Вчера подъемники не работали, поэтому они туда пошли пешком», - рассказывают спасатели. Влюбленным удалось взойти на гору, где парень сделал предложение. Пара начала спускаться с горы и заблудилась. Около часа парень с девушкой ходили горным лесом, а потом позвонили на «101». «Хорошо, что нашли наш номер телефона и сразу вызвали спасателей. Потому что уже смеркалось, начало холодать – до 10 градусов мороза», - рассказывают в ГосЧС.

Спасатели быстро нашли потерянных в горах и помогли им спуститься на квадроциклах. Парень с девушкой были одеты не для зимних походов в горы - в повседневную одежду, но не получили обморожений. Их здоровью ничего не угрожает.
ForUm

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