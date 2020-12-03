Текущая экономическая ситуация позволяет Украине выполнить бюджет 2020 года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлению, таможня пока отстает по плановым поступлениям. Этому есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе», - сказал Шмыгаль в интервью изданию «Корреспондент».

Премьер-министр подчеркнул, что для покрытия расходов бюджета в этом году есть рынок внешних и внутренних заимствований – традиционные источники, которыми Украина пользовалась в течение Независимости.

«У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (под 10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ», - отметил глава правительства.

В то же время Шмыгаль отметил, если Украина будет знать дату приезда миссии МВФ и предоставления следующего транша, то бридж-кредиты являются вполне рабочим инструментом.

«Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем - около 1 млрд долларов», - отметил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что Правительство рассчитывает на обнародование даты приезда миссии МВФ в этом году.