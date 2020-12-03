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Верховная Рада приняла за основу проект закона №3403 «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента, законопроектом предусматривается урегулировать вопрос передачи боеприпасов ВСУ, подлежащих утилизации, заведениям физической культуры и спорта, в структуре которых есть отделения по стрельбе пулевой и/или биатлону.

Предлагается, что боеприпасы, которые подлежат утилизации, по решению Кабинета Министров будут передаваться Вооруженными силами Украины, другими формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, отдельным заведениям физической культуры и спорта, в частности, детско-юношеским спортивным школам, учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки, специализированным спортивным клубам и т.п. для обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса.
ForUm

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