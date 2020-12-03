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Двусторонний спор между Венгрией и Украиной хорошо известен и должен быть решен на двустороннем уровне, в то же время НАТО и Украина подтвердили способность проводить встречи министерского уровня для обсуждения общих проблем.

Об этом во время пресс-конференции по итогам виртуальной встречи министров иностранных дел стран-союзниц заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Я не буду вдаваться в детали закрытой части дискуссий во время встречи министров НАТО. Могу сказать, что хорошо известно о существовании двусторонней дискуссии между Венгрией и Украиной. Надеюсь, что обе страны будут способны решить этот двусторонний вопрос», - сказал он.

Столтенберг отметил, что состоявшаяся встреча показывает, что «мы способны продолжать укреплять наше партнерство с Украиной, мы готовы предоставлять больше поддержки, и также способны встречаться на министерском уровне, чтобы обсуждать вопросы, вызывающие общее беспокойство».

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

СБУ проверяет информацию о причастности венгерского фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны».

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил ОБСЕ направить миссию на Закарпатье.
ForUm

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