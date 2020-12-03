В Международной организации уголовной полиции (Интерпол) предупредили о рисках совершения преступлений, связанных с вакцинами против COVID-19, во всем мире.

Об этом сообщается в заявлении организации, передает Укринформ.

«Пока правительства готовятся к массовому использованию вакцин, преступные организации планируют раскрыть или нарушить логистические цепочки их поставок», - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

В организации предупредили, что сфера распространения вакцин может столкнуться с кражами, подделкой документов и ложной рекламой поддельных вакцин, а власти должны быть готовы к борьбе с этой преступной деятельностью.

«Криминальные сети также будут атаковать ничего не подозревающих представителей общественности посредством поддельных веб-сайтов и предлагаемых неподтвержденных лекарств, которые могут представлять значительный риск для здоровья и даже жизни», - заявил Сток.

По его мнению, с возобновлением международных поездок также вероятен широкий оборот несанкционированных и фальсифицированных тестов на COVID-19.

Интерпол насчитывает 194 страны-члена и является самой важной полицейской организацией в мире. Среди прочего, государства обмениваются информацией о разыскиваемых лицах через Интерпол и сообщают о событиях в сфере организованной преступности.