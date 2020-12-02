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Производство вакцины от коронавируса дает возможность начать массовую вакцинацию в РФ уже на следующей неделе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает Интерфакс.

Он отметил, что в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз вакцины «Спутник V», что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации», - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Голикова, в свою очередь, отметила, что уже произведена оценка возможностей и «сейчас завершается подведение итогов».

«У нас есть возможность начать масштабную вакцинацию уже в декабре. Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения, две из них вы упомянули – это врачи и педагогические работники», - рассказала она.

По ее словам, также рассматривается более широкий состав.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно», - заявила Голикова.

В России сейчас готовят к массовому распространению две вакцины против нового коронавируса – «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Еще одна вакцина – от Центра имени Чумакова находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям третьей фазы.
ForUm

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